GETEST. Onze journalist werkt het ‘trainingstochtje’ van Remco Evenepoel in het Pajottenland af: “Waar hij deze route rustig twee keer doet, zit ik te puffen en te hijgen... op mijn elektrische fiets”

Ternat The Leaf steunt Ternat Dopt Mee: “Dopjes zijn welkom in ons kunstwerk”

Klanten van The Leaf Shopping in Ternat hebben zaterdag geholpen bij het aankleden van het onlangs geplaatste kunstwerk op de parking. Dat gebeurde met dopjes die ingezameld worden om aan Ternat Dopt Mee te schenken. De dopjes worden verwerkt en met de opbrengst wordt het Belgisch Centrum voor Geleidehonden gesteund. Het kunstwerk zelf kwam er in het kader van de wedstrijd Art for All.

7:56