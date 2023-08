Geslaagd infomoment Leefbuurt Paloke.

Maandag starten werken aan Bascule-kruis­punt op Waterloose­steen­weg in Ukkel, hinder blijft beperkt

Op maandag 21 augustus begint Brussel Mobiliteit met werkzaamheden aan het kruispunt van de Waterloosesteenweg, de Vleurgatsesteenweg en de Molièrelaan in de Ukkelse wijk Bascule. Doel is om het verkeer overzichtelijker en veiliger te laten verlopen voor alle weggebruikers op het drukke kruispunt. De werkzaamheden gebeuren per fase, zodat het verkeer weinig hinder moet ondervinden, klinkt het bij Brussel Mobiliteit. Tegen november 2023 moet de herinrichting afgerond zijn. Een nieuwe asfaltlaag komt er in de lente van 2024.