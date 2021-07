Gerrit De Cock en Les Truttes knallen na 18 maanden stilte opnieuw op het podium: “Het was als een voorspel dat geen orgasme kende”

Roosdaal/Dilbeek/Pepingen Oldtimers verrassen rusthuisbe­wo­ners in Dilbeek, Roosdaal en Pepingen

5 juli De bewoners van drie rusthuizen in de streek werden het voorbije weekend getrakteerd op een oldtimerparade. Twee jaar geleden werden er nog vijfenveertig oude wagens geparkeerd aan woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Roosdaal en lokte de happening zevenhonderd bezoekers. Woon- en leefbegeleider Arjen Geerts moest dit keer wat creatiever uit de hoek komen om het tweede oldtimertreffen in coronatijden te organiseren. Met de hulp van de collega’s in het woonzorgcentrum en de mensen van woonzorgcentrum Maria Assumpta in Dilbeek, woonzorgcentrum Henri Vander Stokken in Pepingen en jeugdhuis Splinter in Strijtem werd een leuk alternatief uitgewerkt. “We vonden veertig vrijwilligers die zaterdag in twintig oldtimers langs de drie woonzorgcentra en het jeugdhuis reden”, vertelt Arjen. “Het moest in de eerste plaats een verrassing blijven. De bewoners waren dus ook niet op de hoogte maar konden de doortocht wel volgen op de eerste rij.”