Gepensioneerde wint 2 miljoen euro en is meteen allereerste Lottomiljonair van Vlaams-Brabant: “Ik speel al 40 jaar met dezelfde zes cijfers”

DilbeekEen gepensioneerde man uit Vlaams-Brabant mag zich voortaan miljonair noemen. Bij de trekking van 19 maart won de 65-plusser maar liefst 2.002.195 euro via de Lotto. Het winnende biljet is afkomstig van Publi-Center in Groot-Bijgaarden (Dilbeek), langs de Brusselstraat.

“Ik speel al 40 jaar trouw met Lotto en won al eens 800 euro, maar dit had ik nooit durven dromen”, zegt de man. “Ik speel elke keer mee met dezelfde zes nummers en dat zijn nummers met een betekenis. Het zijn namelijk verjaardagen van de mensen die me nauw aan het hart liggen. Natuurlijk pikken de kinderen en de kleinkinderen hun graantje mee en zullen we voor hen een mooie som sparen. Ook ons huis krijgt een stevige renovatiebeurt, maar allereerst gaan we toch eens met het hele gezin heerlijk genieten op restaurant. Of dat heel chique hoeft te zijn? Neen hoor, de enige voorwaarde is dat ze lekkere Belgische frietjes moeten serveren. Het mooie van deze winst is dat we onszelf nooit meer de goede dingen des levens moeten ontzeggen.”

Niet aan proefstuk

Om de anonimiteit van de winnaar te bewaren, werd symbolisch een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan Luc Ceunis, de uitbater van Dagbladhandel Publi-Center. Het verkooppunt is zeker niet aan zijn proefstuk toe. Zo werden er afgelopen jaar al bedragen als 238.463, 164.985 en 109.300 euro gewonnen. Samen met ontelbare ‘kleinere winsten’ gaande van 79.880 tot 1.000 euro. “Maar dit is wel echt de allereerste keer dat iemand bij ons miljonair is geworden”, vertelt Luc. “Ik heb trouwens vernomen dat hij de eerste Lottomiljonair is in Vlaams-Brabant. Dat doet natuurlijk enorm veel deugd om te horen.”

Lotto bestaat al meer dan 40 jaar en in 2021 zijn er over het hele land 47 winnaars die de Lotto-Jackpot gewonnen hebben, waarvan 35 geluksvogels Lottomiljonair werden. In 2022 zijn er tot nu toe al 12 Jackpotwinnaars met 6 juiste nummers waarvan 8 miljonairs. “We kunnen dus met veel vertrouwen zeggen dat Lotto heel veel spelers gelukkig maakt”, laat Liliane Goor van de Nationale Loterij weten. “En op winnen staat geen leeftijd. Zo was de oudste winnaar tot hiertoe 97 jaar en de jongste 19 jaar.”