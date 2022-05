Gemeentebestuur wil Palokewijk opwaarderen als ‘leefbuurt’.

In het plan ‘Leefbuurt Paloke’ wordt niet alleen de vernieuwing van enkele straten bekeken, maar wordt er ook ruimte gecreëerd voor groen. “Leefbuurten passen volledig in onze visie”, zegt Stijn Quaghebeur (N-VA), schepen van openbare ruimte en woonbeleid. “En dat willen we doen in nauw overleg met de bewoners. Een kwaliteitsvol masterplan kan alleen maar gemaakt worden hand in hand met de mensen die in de wijk leven en werken. Daarom plannen we op 12 mei en 1 juni alvast twee dialoogmomenten met de wijk. Tijdens deze momenten kunnen de deelnemers hun noden formuleren en hun unieke kijk op de wijk kenbaar maken. In het najaar voorzien we hierop een vervolg en kunnen we hopelijk snel naar de eerste concrete verwezenlijkingen gaan.”