Gemeentebestuur wil met ‘Groot-Bijgaarden Groent!’ komaf maken met verharde voortuinen: “Is niet alleen mooier, maar ook klimaatvriendelijker”

Groot-BijgaardenDilbeek is een samenwerking aangegaan met 3Wplus om groenadvies te geven bij particulieren. Hiervoor ging de gemeente op zoek naar de ideale wijk om dit project op te starten. In de zoektocht naar deze wijk, kwam men terecht bij de wijk tussen Ten Gaerde, de Bekkerzeelweg en de Kloostermuur: een groot deel van de Wivinawijk. “Onze diensten zullen actief optreden om een effectieve handhaving te garanderen”, klinkt het.

Deze wijk biedt volgens de gemeente een enorm potentieel aan ontharding en vergroening én heeft dit ook broodnodig, gezien de ligging in de meer verstedelijkte kern van Groot-Bijgaarden. In deze wijk geldt dan ook een verhoogd potentieel op hittestress, want op hittedagen loopt de temperatuur hier sneller op dan elders in de gemeente. Aan de andere kant hebben inwoners vast ook gemerkt dat met extreme regenval hun wijk te kampen krijgt met onder andere ondergelopen kelders en wateroverlast door de overmatige verharding in het gebied. Een andere goede reden waarom deze wijk gekozen werd: het is de ‘missing link’ tussen verschillende groene gebieden in Dilbeek. Wanneer deze wijk zal vergroenen, dan vervolledigt ze de groene corridor tussen het kasteel van Groot-Bijgaarden, het domein van het Sint-Wivinaklooster en het parkgebied Reynaert. “Inwoners hebben hun wijk doorheen de jaren wellicht ook zien veranderen”, klinkt het. “Mooie frisse voortuintjes werden verharde opritten en kleine groene oases werden opgeslorpt door de betegelde stoep, met als resultaat dat er in de wijk heel veel broodnodig groen verloren ging. Niet alleen is het uitzicht van de wijk daardoor deels veranderd, maar is er ook meer risico op wateroverlast en zijn er minder verkoelende elementen die op hittedagen een wezenlijk verschil kunnen maken.”

Volledig scherm Onder meer in de Kasteellaan kunnen inwoners advies aanvragen. © Amber Gys

Advies aanvragen

Woon jij in deze wijk en heb je interesse in het aanleggen van een koele, klimaatbestendige en biodiverse tuin waar het aangenaam vertoeven is op warme dagen of wil jij helpen voorkomen dat je woning en die van je buren waterschade oplopen of wil je gewoonweg je gevel opfleuren met wat groen? Groenadviezen kunnen doorlopend aangevraagd worden vanaf september tot april. 3Wplus zal dan helemaal gratis advies geven op maat.

In het plantseizoen (oktober/november) kan de gemeente vervolgens beginnen met de aanplant van de geveltuinen/tegeltuinen die inwoners in de wijk hebben aangevraagd. Het gaat dan om private gevels die grenzen aan het openbaar domein. De gemeente doet de aanplant, de aanvrager onderhoudt de tegeltuin/geveltuin. Dit deel van het project is bovendien beschikbaar voor alle Dilbekenaren.

“In laatste instantie en als derde fase zetten we in op doelgerichte en effectieve handhaving”, klinkt het nog. “Wie na de sensibiliseringscampagne en het groenproject nog steeds een onvergund verharde voortuin heeft, mag zich verwachten aan een actief optreden van onze diensten. Dit in de noodzaak om klimaatverandering, de achteruitgang van de biodiversiteit en de negatieve gevolgen van de extreme weersomstandigheden tegen te gaan, maar ook om inwoners te behoeden voor wateroverlast op hun perceel en de negatieve gezondheidseffecten van hitte en een gebrek aan groen.”

