Gemeente lanceert burgerbudgetten voor klimaatprojecten

Het bestuur is daarom op zoek naar ideeën van inwoners. Om die projecten en ideeën een duwtje in de rug te geven, wordt het burgerbudget gelanceerd. Zo helpen ze om jouw klimaatproject te realiseren waar niet alleen jij, maar ook je buurt, wijk of de hele gemeente beter van wordt. Heb jij een projectidee dat draait rond groen, energie, water, mobiliteit of circulaire economie. Dien dan je project in voor 28 mei en sleep tot 15.000 euro in de wacht. Meer info kan je vinden op doemee.dilbeek.be.