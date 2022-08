Gemeente heeft grote plannen met centrum Groot-Bijgaarden: “We moeten investeren in de leefbaarheid”

Samen met ontwerpteam VELD - OSMOS - D+A gaat de gemeente tot januari 2023 aan de slag om een groot masterplan uit te werken voor Groot-Bijgaarden, want de dorpskern is aan vernieuwing toe en heeft daarbij ook een stevige facelift nodig. “Dit is een plan waarvoor de stem van de Groot-Bijgaardenaren van groot belang is” zegt schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur (N-VA). “De ambitie is om te investeren in de leefbaarheid van het centrum. Dit willen we realiseren door het te vergroenen, het in de kijker te zetten als een verblijfsruimte en door de beeldkwaliteit op te krikken. Dit vraagt een doorgedreven reflectie over de mobiliteit in het centrum en de inrichting van de publieke ruimte.”