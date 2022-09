Geflitst aan 96 per uur op Dansaertstraat: “Het zal uw kind maar zijn dat onder de wielen loopt”

K. werd op 3 april vorig jaar geflitst toen hij over de Robert Dansaertstraat reed in Groot-Bijgaarden aan 96 kilometer per uur waar maar 50 kilometer per uur gereden mocht worden. “Hij was gehaast”, vertelde zijn advocate in de politierechtbank. “Mijn cliënt werkt in een vleesgroothandel en moest een vrachtwagen gaan afzetten.” Rechter Dina Van Laethem vond dat excuus maar niets. “Ik was vandaag ook te laat op deze zitting omdat er een file stond. Ik heb mij geëxcuseerd en we kunnen verder. Maar het zal maar uw kind zijn dat onder de wielen loopt van een chauffeur die zo snel rijdt. Remmen aan 50 of 100 per uur is een groot verschil.”