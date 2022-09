FOTOREPORTAGE. Rode etalages, auto’s, ijsjes, huisdieren én aperitieven: zo beleefde Dilbeek dit weekend overwinning van hun Remco Evenepoel

Dilbeek Bestuur­ster scootmo­biel riskeert celstraf nadat ze tegen geparkeer­de wagen rijdt

Een vrouw die met haar scootmobiel twee keer tegen een wagen reed riskeert daardoor nu een celstraf. De dame in kwestie bleek eerder al twee keer veroordeeld omdat ze onder invloed reed en pleegde zelfs één keer vluchtmisdrijf. Dit keer reed ze nadien gewoon door. “Het is tijd voor een zware straf”, oordeelde procureur Kris Boelens die onder andere een gevangenisstraf van drie maanden vorderde. K.V., die de feiten pleegde op 7 juni vorig jaar in Dilbeek, beweerde voor de rechtbank dat het niet de alcohol maar wel de medicatie was die haar parten speelde. “Ik zat net over de limiet maar neem ook medicatie”, vertelde ze. “Ik was geschrokken en gaf mijn identiteitskaart af omdat ik naar huis wilde om mijn andere scootmobiel op te halen. Ik had namelijk ook schade aan één van de wielen.” De vrouw hoopte om een zware straf te ontwijken omdat ze gezondheidsproblemen heeft. Rechter Dina Van Laethem besloot de zaak twee weken uit te stellen. Zo heeft de vrouw de kans om zich te laten bij staan door een advocaat.

