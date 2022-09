Fietstocht naar Brussel en balkonviering op Grote Markt voor Remco Evenepoel: “Tijdens de huldiging als ereburger is iédereen welkom”

Dilbeek/BrusselRemco Evenepoel wordt op zondag 2 oktober gehuldigd als ereburger in Dilbeek. Maar voor het 22-jarige ‘wonderkind’ uit Schepdaal mag het nog nét iets specialer zijn. Een grote huldiging voor alle supporters uit België volgt vanop het balkon van het Brussels stadhuis op de Grote Markt. Maar eerst is iedereen ook nog welkom in Dilbeek, waar supporters hem per fiets kunnen volgen naar Brussel. “Trek jouw mooiste Belgische, rode of wereldkampioen kledij aan”, klinkt het.

Dit wielerseizoen won hij Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta, Clásica San Sebastián, brons op het WK tijdrijden en zondag werd hij ook nog wereldkampioen: er lijkt geen einde te komen aan de overwinningen van de 22-jarige ket van Schepdaal. En dat zullen ze in heel België geweten hebben. De gemeente Dilbeek -zijn thuishaven- wou hem na de Vuelta-overwinning al huldigen als ereburger. “Hij heeft wereldgeschiedenis geschreven”, aldus burgemeester Willy Segers (N-VA). “Remco heeft een uitzonderlijke en historische prestatie neergezet voor zijn leeftijd. Heel Schepdaal, Dilbeek en met uitbreiding Vlaanderen, België en de wereld zijn enorm trots op hem.”

Het laatst toegekende ereburgerschap van Dilbeek was voor voetballer Sven Kums. Het werd in 2015 gegeven naar aanleiding van zijn winst van de Gouden Schoen.

Iedereen welkom

Dat ereburgerschap zal op zondag 2 oktober plechtig gevierd worden in Dilbeek. Maar aan een saaie, plechtige bedoening heeft een 22-jarige jongeman van zijn kaliber natuurlijk niet veel. Het moet een groot feest worden, daar is de gemeente Dilbeek zeker van. Om hiervoor te zorgen sloegen ze de handen in elkaar met het stadsbestuur van Brussel. “Ondanks de organisatie van de Dilbeekse jaarmarkt en andere grote festiviteiten op 3 oktober in ons centrum, moésten we echt nog iets voor Remco doen”, laat sportschepen Anneleen Van den Houte (N-VA) weten. “Alle ereburgers, de entourage van Remco, de gemeentebesturen van Brussel en Dilbeek alsook enkele andere genodigden worden om 11.30 uur uitgenodigd voor een bescheiden viering en receptie in de feestzaal van Cultuurcentrum Westrand.”

Maar vanaf 12 uur start het échte feest: letterlijk iédereen is dan welkom op de parking van Westrand. “Voor zijn uitzonderlijke sportprestaties huldigen we hem dan voor het grote publiek als ereburger van Dilbeek”, gaat Van den Houte verder. “Publiek tijdens zo’n huldiging hebben we nog nooit eerder toegelaten, dus dat wordt een enorm speciaal moment voor iedereen. Het publiek kan enerzijds te voet of met de wagen komen, maar we zouden Remco niet huldigen als we deze dag nog nét iets specialer zouden maken.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Het wordt een viering à la Rode Duivels, dat in 2018 nog plaats vond op de Grote Markt in Brussel. © photo_news

Fietstocht

En daar komt stad Brussel met hun aandeel in het hele feestgebeuren. Er wordt opgeroepen om met zo veel mogelijk mensen met de fiets af te zakken naar de parking van Westrand. Na de huldiging aan Westrand vertrekt namelijk een grote fietstocht naar de Grote Markt in Brussel. En dat mét Remco en zijn entourage, hetzij ook met de fiets of bij slecht weer in een gesloten cabrio. De fietsbrigade van de Brusselse politie -waar Evenepoel peter van is- zal zorgen voor de nodige politiebegeleiding.

“Rond 14 uur organiseren we ons voor het vertrek naar Brussel”, wordt nog gemeld. “We fietsen via Schepdaal, Sint-Anna-Pede en Anderlecht naar de Grote Markt omdat hij daar ontvangen zal worden in het stadhuis door onder andere burgemeester Philip Close. Maar daar blijft het niet bij. Letterlijk iédereen die dat wil, is welkom om Remco te huldigen vanop het balkon van het stadhuis om 15.30 uur. Vergelijk het gerust met de taferelen van de Rode Duivels en co.”

Er wordt bovendien ook nog opgeroepen om in rode kleren, Belgische kleuren of wereldkampioen kledij af te zakken naar Dilbeek en Brussel.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.