Ferm Groot-Bijgaarden op wandel

Samenkomst is om 13.30 uur op de parking van het Collegium in Groot-Bijgaarden. Trek alvast je wandelschoenen aan voor Dilbeek op wandel en ontdek zo de trage wegen van Dilbeek. Deelnemen is gratis. Het gaat over een parcours doorheen Itterbeek van zo’n 9 kilometer. Ferm wandelt (behalve in juli en augustus) elke 1ste dinsdag ± 9 km en 3de dinsdag ± 6 km van de maand. Vertrek is steeds om 13.30 uur stipt op de parking van het Collegium.