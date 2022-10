Europadag op Don Bosco Groot-Bijgaarden

Al te vaak denken jongeren dat Europa een ‘ver van mijn bed’-show is. Iets voor mannen in grijze maatpakken in grote kantoren in Brussel, waar allerlei regeltjes bedacht worden. Via een leuke VR-experience met de bekende Tiktokker Elias Verwilt, ontdekten de leerlingen met EUconnect dat Europa niet veraf is maar net zeer dichtbij. Don Bosco Groot-Bijgaarden wil met dit initiatief de economische vorming in alle studiedomeinen van de school stimuleren. Naast de leerlingen uit het domein ‘Economie & Organisatie’ leerden ook de leerlingen uit ‘Maatschappij & Welzijn’, ‘Sport’ en ’STEM-ICT’ iets bij over 4 vooruitstrevende Europese projecten.