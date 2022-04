Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Dilbeek Clouseau-oprichter Bob Savenberg trekt zich terug uit politiek om zich te focussen op oude liefde: “Misschien open ik wel weer een boekings­kan­toor”

Bob Savenberg (60) heeft besloten om de Dilbeekse politiek vaarwel te zeggen. De medeoprichter van Clouseau en ex-manager van Natalia werd in 2018 nog verkozen als gemeenteraadslid en sinds 2019 is hij voorzitter voor zijn lokale Open Vld-partij. “Nu is het tijd om mijn carrière in de entertainmentsector nieuw leven in te blazen”, vertelt hij ons.

