Elia start met versterking van hoogspanningslijn tussen Dilbeek en Kruibeke

Hiervoor worden eerst 64 masten versterkt en 6 vervangen. De hoogspanningslijn loopt door 9 gemeenten en is 32km lang. Buurtbewoners worden ingelicht van zodra de werken in hun omgeving starten. Eenmaal de masten versterkt zijn, worden de elektriciteitsdraden verwijderd en vervangen door de nieuwe elektriciteitsdraden. Dit deel van de werken start vanaf 2023. Daarna worden nog bebakeningsbollen gehangen zodat de hoogspanningslijn goed zichtbaar is. Dit gebeurt wanneer de lijn een rivier overspant, een autoweg kruist of in een militair oefengebied staat. In gebieden waar veel vogels voorkomen, plaatst Elia speciale vogelkrullen of fluorescerende bollen. Het einde van de werken is voorzien eind 2026.