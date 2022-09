Eerste schooldag bij Jongslag wordt gevierd met heus ‘Bubbelfestival’.

Een doodgewone eerste schooldag? Nee, daar doet Jongslag nooit aan mee. Het is intussen een jaarlijkse traditie geworden om er -ondanks de mogelijke traantjes aan de schoolpoort- een geweldige dag van te maken. “We starten het schooljaar het een bubbelfestival”, vertelt Laura Vandermeersche, die in de werkgroep voor de eerste schooldag zit. “Deze ochtend hebben we alle kinderen via onze grote schoolpoort ontvangen op de rode loper. Alle leerkrachten hebben ondertussen staan bellenblazen. Nadien konden de kinderen samen en ouders genieten van het openingstoneel met Kwak en Boemel. In de namiddag kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende opdrachten en workshops die ze mogen kiezen op de speelplaats, alles in thema festival. Denk hierbij maar aan nagels lakken, tattoos zetten of haren vlechten.”