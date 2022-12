Eerste indoor pickleballclub van België opent de deuren in Dilbeek: “Een mix van tennis, pingpong en badminton”

DilbeekNa het succesverhaal van in.TERNATional, de padelclub in Ternat die de deuren opende in 2020, brengt ondernemer en sportliefhebber François Devos een andere opkomende sport naar het Pajottenland. In januari opent de eerste volledig indoor ‘pickleball’club van België in Dilbeek onder de naam ‘Sportaculair’. “De sport is enorm toegankelijk en in amper een uurtje ben je ermee weg”, vertelt hij.

Op 3 januari opent Sportaculair de deuren in de voormalige gebouwen van doe-het-zelfzaak Royer en nadien ook nog het vaccinatiecentrum van Dilbeek en Ternat. Het pand zal plaats bieden aan vijf indoor pickleballvelden, waardoor het in elke omstandigheid gespeeld kan worden. Pickleball is op dit moment de snelst groeiende sport in de VS en is een zeer toegankelijke sport die een mix is van tennis, pingpong en badminton. “Ik leerde de sport twee jaar geleden kennen in Spanje”, zo vertelt François Devos. “Tijdens een bezoek aan een padelshop in Málaga zag ik een doos achter de kassa staan met pickleballpaddles. De shopeigenaar heeft me toen uitleg gegeven over deze sport en na het zelf geprobeerd te hebben, was ik meteen verkocht.”

Quote Je hoeft geen atleet te zijn om deze sport te beoefenen, hoewel het soms behoorlijk pittig kan zijn François Devos

Terug in België zocht François een plek waar pickleball gespeeld kon worden en merkte dat de sport nog niet zo gekend was in ons land, terwijl er in de Verenigde Staten zowat 5 miljoen pickleballspelers zijn. “Met Sportaculair Dilbeek brengen we pickleball ook naar onze regio en zal iedereen kunnen proeven van deze enorm fijne sport”, gaat François verder. “We bieden niet alleen de mogelijkheid om de sport te spelen, ook wordt het pand opgefrist om er een gezellige bar in te huisvesten. Sporters zullen na afloop van een potje pickleball kunnen genieten van een drankje, babbel en gezellig samenzijn.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Sportaculair

Toegankelijke sport

Pickleball is een sport waarbij je gebruikmaakt van een ‘paddle’, een kleinere versie van een tennisracket en een ‘wifflebal’, een plastic bal met gaten. Het materiaal is licht, waardoor de kans op blessures klein is. “We zijn erg blij dat we deze unieke sport aan het publiek kunnen aanbieden in een indoor setting”, aldus François. “Je hoeft geen atleet te zijn om deze sport te beoefenen, hoewel het soms behoorlijk pittig kan zijn. De sport is geschikt voor spelers van alle leeftijden en kan zowel in paren als in enkelspel gespeeld worden. Het is dus enorm toegankelijk en in amper een uurtje ben je ermee weg.”

In tegenstelling tot padel wordt pickleball niet in een kooi gespeeld. Het speelveld is ongeveer een kwart van de grootte van een tennisterrein. Het net is lager dan bij tennis, met een hoogte van ongeveer 90 centimeter. Een partij pickleball bestaat uit twee sets waarbij de winnaar de eerste is die elf punten scoort. Punten kunnen alleen worden gescoord door de speler of het team dat aan het opslaan is. De bal die bij pickleball wordt gebruikt, stuit minder hoog op dan bij padel en heeft een lagere snelheid. Daarnaast wordt er onderhands geserveerd, wat het makkelijker maakt om de bal te retourneren en de rallies doorgaans langer laat duren.

Quote We zijn volop bezig met het tekenen van de plannen, maar wat we exact van plan zijn, delen we pas later in 2023 mee François Devos

Toekomstplannen

Ook het gemeentebestuur van Dilbeek is opgetogen met de komst van de club. “Sportbeleving is een van de speerpunten in ons gemeentelijk beleid”, zegt kersvers schepen van Sport en Vrije Tijd Harry De Win (N-VA). “Ik ben zeer trots dat de eerste volledig indoor club zal openen in onze gemeente. Ik kijk er naar uit om samen met de Dilbekenaren pickleball te leren kennen en spelen.”

De naam Sportaculair is bovendien niet toevallig gekozen. Een samentrekking van ‘sport’ en ‘spectaculair’ benadrukken dat iedereen die aan sportbeleving doet, een spectaculaire ervaring meemaakt. “Pickleball in Sportaculair Dilbeek is nog maar het begin”, sluit François af. “Het pand biedt heel veel mogelijkheden, ook voor andere sportervaringen. We zijn volop bezig met het tekenen van de plannen, maar wat we exact van plan zijn delen we pas later in 2023 mee.”

Sportliefhebbers kunnen zich inschrijven via www.sportaculair.be om zo als eerste alle nieuwtjes te ontvangen.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.