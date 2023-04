Een uur file vanaf Jette op de buitenring en vanaf Lennik op de binnenring door twee ongevallen in Dilbeek

Student of niet, zaterdag kan iederéén meedoen aan massacan­tus op Markt van Asse: “70 jaar Moeder Hopland, maar in die luster hangen hoort er niet meer bij”

Geen hogeschool of universiteit in Asse te bespeuren, maar toch blaast de lokale studentenclub Moeder Hopland dit jaar zeventig kaarsjes uit. Club, want een vereniging zijn ze omwille van hun onafhankelijkheid van een hogeschool of unief niet. Komend weekend wordt die verjaardag stevig gevierd, met een massacantus in openlucht op de Markt. “En iedereen is meer dan welkom, al dan niet om mee te drinken en te zingen”, zegt praeses Rob De Ridder (23), die ons uitlegt hoe de cantus in zijn werk zal gaan en wat Moeder Hopland, club met enkel jongens, precies is.