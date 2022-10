“Een feestje? Dat is hier al twee weken bezig!” Dilbekenaren vieren eindelijk hun wereldkampioen

Dilbeek Oppositie vangt bot na vraag om Remco Evenepoel ereburger te maken

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw is niet van plan om wereldkampioen Remco Evenepoel tot ereburger uit te roepen. Oppositiepartij Vlaams Belang lanceerde het voorstel op de voorbije gemeenteraad. “Dat Remco ereburger wordt, is niet meer dan logisch”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Dat hij ereburger wordt van Sint-Pieters-Leeuw is dan weer niet logisch. Remco is inwoner van Schepdaal en dat hebben ze bij de buren van Dilbeek de voorbije maanden geweten. Er is dan ook geen enkele reden om hem het Leeuwse ereburgerschap aan te bieden.”

