E40 in Groot-Bijgaarden afgesloten nadat vrachtwagen brug raakt: “Hinder van lange duur”

Dilbeek Verschil­len­de straten krijgen opknap­beurt

3 oktober In Dilbeek worden vanaf 11 oktober verschillende straten onder handen genomen, in het kader van het wegenrenovatieplan. De oude asfaltlaag wordt dan afgeschraapt en vervangen. In een periode van drie weken kan er op verschillende tijdstippen ernstige verkeershinder zijn. Het gaat om werken in de Kattebroekstraat, Hugo Verrieststraat, Kattenstraat, Solleveld, Sint-Martinusstraat, Bullenbergstraat, Vredestraat en Kalenbergstraat. Het gaat niet altijd om de volledige lengte van de straat. De bewoners krijgen vooraf een gedetailleerde planning in de bus met de timing van de werken.