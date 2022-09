Drie landelijke wegen krijgen nieuw wegdek

Zo zal het wegdek van de landelijke wegen Neerstraat, Horekensweg en Bruine-lieveheerstraat vervangen worden. Allen zijn ze in heel slechte staat. De straten krijgen daarom een stevige fundering en de wegen worden in beton gegoten. De Bruine-lieveheerstraat is als eerste aan de beurt, in de loop van oktober of november wordt gestart in de Neerstraat om daarna de Horekensweg aan te pakken. Bewoners van de straten zullen een brief in de brievenbus krijgen met alle praktische informatie. Op de gemeentelijke website kunnen de grondplannen bekeken worden.