Drie kwartier file op Brusselse binnenring vanaf Anderlecht door ongeval ter hoogte van Groot-Bijgaarden

Man achter­volgt verdacht trio in het holst van de nacht

In Oetingen heeft een bewoner van de Frankrijkstraat dinsdagnacht te voet enkele verdachte jongeren achtervolgd. Die kerels bevonden zich in een maïsveld. Ze konden uiteindelijk ontkomen. Er werd door de politie nog een jongeman gecontroleerd, maar hij zou geen slechte bedoelingen hebben gehad en was blijven doorzakken op café.