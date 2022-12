Don Bosco Groot-Bijgaarden feest voor het goede doel

Schepdaal Na Extreme, La Rocca, City Parade en Fuse begint Claude Van Cools (52) nieuw verhaal met El Divino Event Cube in Schepdaal

Hij lanceerde de Legendary Mondays in discotheek Extreme, organiseerde de succesvolle City Parades die op het hoogtepunt meer dan 300.000 feestvierders lokten en opende de eerste afterclub in ons land. Maar nu waagt Claude Van Cools (52) zich aan een nieuw hoofdstuk: hij wordt uitbater van de befaamde discotheek in Schepdaal die eerder als The Lord en Umani door het leven ging. “In de scene kennen ze mij als El Divino en de nieuwe naam wordt El Divino Event Cube. Discotheek op zaterdag, tentoonstellingsruimte op andere dagen.” Voor de fans: dinner & dance van The Lord keert op maandagen terug.

