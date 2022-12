Dit weekend opnieuw vogelbeurs Pestvogel Westrand in Saviocentrum

De vogelbeurs is een traditie die twee keer per jaar doorgaat in Dilbeek. Van 7 tot 12 uur organiseert Pestvogel Westrand hun jaarlijkse ‘Grote Vogelbeurs’. In de grote zaal van het Saviocentrum zullen honderden vogels neerstrijken. Kwekers kunnen vogels kopen, verkopen of ruilen. Het publiek kan de vogelbeurs bezoeken voor 2 euro per inkomticket.