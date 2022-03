Discussie escaleert: automobilist rijdt fietser omver

Asse Gemeente­raads­lid Theo Hamers (Vlaams Belang) op 77-jarige leeftijd overleden

Gemeenteraadslid Theo Hamers is maandag op 77-jarige leeftijd overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst. Hij was sinds 2019 gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Asse. Wie hem zal opvolgen is nog niet duidelijk.

