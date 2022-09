Dilbeekse zakenman Johan Daumerie na twee jaar miserie in Dubai eindelijk herenigd met familie: “Maar we hebben deze strijd nog niet gewonnen”

Dilbeek Pinten na biljarttor­nooi komen zeventiger duur te staan na ongeval

W.D. had pech na een gezellig uitje op 1 juli vorig jaar. Op terugweg werd hij in Dilbeek raakte hij betrokken bij een verkeersongeval. Hij had 1,71 promille alcohol in het bloed. De advocate van de 72-jarige man vroeg aan de rechter begrip voor de omstandigheden. “Mijn cliënt gaat niet veel op stap maar deed die dag uitzonderlijk mee aan een biljarttornooi”, legde ze uit. “Hij is nadien wat blijven napraten en iets gaan drinken.” De man, een gepensioneerd bouwvakker, had al jaren zijn rijbewijs en beschikte over een blanco strafregister. Daarom besloot rechter Dina Van Laethem geen alcoholslot op te leggen. De man ging wel naar huis met een boete van 1.600 euro waarvan 1.200 euro met uitstel. Hij is zijn rijbewijs een maand kwijt en moet medische en psychologische examens afleggen.

12 september