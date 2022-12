Dilbeekse brandweer weg uit centrum: “Ligging langs Ninoofsesteenweg is veel beter”

DilbeekEinde van een tijdperk. Na meer dan dertig jaar een vaste stek gehad te hebben in het centrum van Dilbeek verhuisde de randweer vandaag naar een gloednieuwe kazerne langs de Ninoofsesteenweg. Niet alleen is er nu voldoende plaats voor al het materiaal, manschappen en wagenpark, er kan voortaan ook op elk moment van het jaar makkelijk uitgerukt worden. “Omdat we centraal binnen de zone en aan de R0 gelegen zijn is dit een belangrijke brandweerpost”, klinkt het.

D-Day. Zo noemde adjudant en postverantwoordelijke Luc Delombaerde deze dag. Sinds vrijdagnamiddag rukt de Dilbeekse brandweer niet meer uit vanuit het centrum, maar vanaf de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. In vogelvlucht liggen de poorten van beide gebouwen maar vierhonderd meter van elkaar, maar toch gaat het om een wereld van verschil. “In het centrum zaten we eigenlijk te benepen”, legt Delombaerde uit. “Het ging daar eigenlijk om een klein lokaal en het was daar dus echt niet ideaal. Nu beschikken de manschappen over een volwaardige post waar ze kunnen oefenen, leven en werken. Het gaat hier absoluut om een verbetering. Nu is er ruimte om professioneel te werken en om alle wagens te kunnen stallen. Ook qua uitwijkmogelijkheden bij een alarmering. In het centrum diende er soms rekening te houden met een jaarmarkt of carnavalstoet. Nu bevinden we ons langs de N8 Ninoofsesteenweg, een nationale weg waardoor we alle richtingen kunnen uitgaan. We bevinden ons hier ook snel en dicht bij de R0 Brusselse ring. Dus op dat vlak hebben we ons ook ongelofelijk verbeterd.”

Volledig scherm Vrijdag werd nog heel wat materiaal richting nieuwe brandweerkazerne verhuisd. © Tom Vierendeels

Van de kleine voorpost van de brandweer van Asse is er intussen al lang geen sprake meer. Post Dilbeek is tegenwoordig een volwaardige brandweerpost binnen de zone Vlaams-Brabant West. “Eén van de negen posten”, knikt De Lombaerde. “En geen onbelangrijke. We bevinden ons in het centrum van de zone én zijn dicht bij de Brusselse ring gelegen. De toenmalige voorpost in het centrum werd in 1991 gestart. We kregen een deel van de gemeentelijke loods wat neerkwam op één garage waar we een pompwagen en een materiaalwagen konden stallen. Dat breidde uiteindelijk wel uit naar de volledige garage en drie poorten. Maar intussen beschikken we over een volledige uitruk. Dat wil zeggen dat hier een ziekenwagen, pompwagen tankwagen, ladderwagen, signalisatiewagen, materiaalwagen en personeelswagens staan. Die krijgen allen een plek in de nieuwe kazerne die zes poorten telt. Voorts vinden we hier een stockageplaats, slaapvertrekken, een groot instructielokaal, een fitnessruimte enzovoort.”

Volledig scherm De nieuwe brandweerkazerne langs de Ninoofsesteenweg. © Tom Vierendeels

Ook het personeelsbestand is intussen stevig uitgebreid. “In 1991 gingen we van start met veertien brandweermannen en intussen telt deze post 45 vrijwilligers en acht beroepsbrandweermannen”, weet de adjudant. “Concreet zijn hier overdag telkens twee beroepsen en bij interventies worden zij aangevuld met vrijwilligers die van thuis worden opgeroepen. Vanaf 19 uur staan telkens twee vrijwilligers ook in voor de nachtdiensten.” Deze brandweermannen rukken ook niet alleen in Dilbeek uit. “Dat kan soms zelfs over de provinciegrenzen zijn”, besluit Delombaerde. “Het is goed mogelijk dat er een pompwagen van Dilbeek, een signalisatiewagen van Lennik en een tankwagen van Halle worden uitgestuurd naar een brand. Alle middelen worden telkens zo snel als mogelijk uitgestuurd. En die middelen kunnen uit één post of uit verschillende komen.”

Volledig scherm De laatste wagens vertrekken uit het centrum. © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

