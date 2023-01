Dilbeek zoekt ‘Tuinrangers’ om inwoners te helpen van hun tuin een levendig, groen paradijs te maken

Tuinrangers zijn gepassioneerde hobbytuiniers, gespecialiseerd in natuurvriendelijk tuinadvies op maat. Ze helpen bij de zoektocht naar de ideale boom voor in je voortuintje. Of ze geven concrete tips hoe je bijen en vlinders naar je tuin kan lokken. Bovendien maken ze een schets van je wenstuin, zodat jij weet hoe je eraan moet beginnen en hoe je je tuin moet onderhouden. “We zijn dus op zoek naar Dilbekenaren die concreet willen bijdragen aan meer natuur in hun eigen buurt”, aldus schepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “De Dilbeekse Tuinranger gaat op bezoek bij andere Dilbekenaren en neemt ze mee op safari in hun eigen tuin. Het is dus vrijwilligerswerk met een grote impact. Voor hij aan de slag kan gaan krijgt elke Tuinranger ook eerst een opleiding van Inverde, het opleidingscentrum van Agentschap Natuur en Bos . De Tuinrangers-community bestaat uit bijna 200 leden. Ze zijn dus goed omkaderd en ondersteund.”