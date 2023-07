Dilbeek zet actief in op beleving en ontmoeting in de publieke ruimte

Tentoon­stel­lings­za­len Bozar heropenen twee jaar na brand

In 2021 kreeg de Bozar af te rekenen met een hevige dakbrand. Ruim twee jaar later is de schade hersteld, en kunnen de tentoonstellingszalen heropenen. Die werden donderdag ingehuldigd in het bijzijn van minister van Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib (MR), en de staatssecretaris van de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel (MR).