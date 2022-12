Dilbeek wil met klimaatactieplan groene en leefbare gemeente worden: “Tegen 2030 voor alle 40.000 inwoners een boom”

DilbeekDilbeek moet een groene en leefbare gemeente worden waar het comfortabel wonen en aangenaam vertoeven wordt. Dat is het doel van het klimaatplan dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Om daartoe te komen, wil men evolueren naar een koolstofvrije samenleving. Een eerste belangrijke tussenstap is een daling van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030. “We verwachten dat onze inwoners zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen”, klinkt het.

De meeste uitstoot in Dilbeek is volgens het gemeentebestuur gelinkt aan transport, dus zetten ze de komende jaren nog meer in op het principe dat elk vervoersmiddel zijn eigen plekje verdient. Op de hoofdassen wordt daarom verder gewerkt aan een vlotte verkeersdoorstroming voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast investeert de gemeente verder in een uitgebouwd fietsroutenetwerk, een sterk fietsparkeerplan en autoluwe wijken. Verder wordt gestart met elektrische deelmobiliteit. Huizen en andere gebouwen hebben veel energie nodig om een aangename temperatuur te bewaren. Er komt daarom een vervolg op de succesvolle ‘Uit Je Dak’-campagne om gezinnen en bedrijven te ondersteunen bij energierenovaties.

Omgaan met verandering

In het plan staan niet enkel doelstellingen om minder CO2 uit te stoten. Nieuw is dat in dit plan ook adaptatiemaatregelen werden opgenomen. Het gemeentebestuur wil immers niet alleen de klimaatverandering tegen gaan, maar ook beter omgaan met de effecten die er nu al zijn. “Zelfs als we nu volledig klimaatneutraal worden, blijven die effecten nog decennia doorwerken”, dat laat bevoegd schepen Luc Deleu (Open VLD) weten. “Vandaar dat we maximaal inzetten op bijvoorbeeld ontharden, vergroenen en ruimte creëren voor water. Hiervoor is het noodzakelijk dat de inwoners mee de handen uit de mouwen steken. Ook zij hebben er immers belang bij. Denk maar aan de dorre tuin bij een erg droge zomer of de ondergelopen kelders bij hevige regenbuien.”

“Vergis je niet, zelf nemen we deze uitdagingen ook ernstig,” voegt burgemeester Willy Segers (N-VA) nog toe. “Klimaatbeleid is een collectieve verantwoordelijkheid. Door de combinatie van een ambitieus beleid en de inzet van de Dilbekenaars zorgen we er samen voor dat we allemaal klaar zijn voor morgen. In het plan wordt onder meer concreet gesteld dat er tegen 2030 voor elke inwoner een boom bijkomt, 1m² onthard wordt en één 1 meter fietspad extra aangelegd wordt.”

