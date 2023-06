Dilbeek stimuleert beweging bij ouderen met beweegmarkt

Als bij wonder geen ernstig gewonden bij inferno in groot apparte­ments­blok: “Nooddeur opende naar de verkeerde kant en brandblus­ser werkte niet”

Dinsdagavond is brand uitgebroken in een appartementsgebouw in Ganshoren. Een honderdtal mensen werd geëvacueerd. Een veertigtal mensen zal tijdelijk worden opgevangen door de gemeente. Er vielen slechts vier lichtgewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Dat het niet erger afliep, mag gerust een mirakel genoemd worden.