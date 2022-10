Dilbeek pakt sluikstorters harder aan, boete kan oplopen tot 1.000 euro: “Vervuilers twee keer laten nadenken”

Op verschillende plaatsen in Dilbeek wordt -zoals in elke andere gemeente- regelmatig zwerfvuil achtergelaten. Dat kan gaan om banale zaken zoals een plastic zakje met vuil naast een vuilnisbak, motorolie in een veldweg, niet opruimen van hondenpoep of de grotere sluikstorten zoals een zetel, bouwafval of een absoluut stort langs de snelwegparking in Groot-Bijgaarden. “De problematiek is groeiende, dat stellen we met z’n allen vast”, aldus Quaghebeur. “Al een aantal jaar zetten we daar actief op in door gemeenschapswachten aan te werven en de sluikstorters actief op te sporen. Als we ze kunnen vatten, ontvangen ze een GAS-boete van maximaal 350 euro. Maar we stellen vast dat we er vaak enorm veel werk in steken om alles op te ruimen. Dat kost natuurlijk heel veel geld. Dan is het ook logisch dat we de gemaakte kosten doorrekenen aan de overtreder. De regeling zal ingaan vanaf 1 januari 2023.”