Dilbeek ontvangt 15 miljoen euro om 1.000 extra plaatsen in het onderwijs te creëren

Ternat Geen belasting­ver­ho­ging, wel 10 miljoen aan investe­ring: wat staat er in 2023 op de planning?

Een nieuw jaar en dus werd vorige maand de meerjarenplan ook in Ternat gewijzigd. Belangrijk voor inwoners: de belastingen gaan niet omhoog. Het bestuur komt in 2023 wel met voor in totaal 10,6 miljoen aan investeringen naar buiten. Daarnaast zullen enkele andere dossiers en onderzoeken dit jaar verder lopen. Volgens de meerderheid blijft de gemeente zo tot in 2025 binnen de financiële normen, maar oppositiepartij N-VA is er toch niet gerust in: “De investeringen lijken niet in het belang van de burger gekozen te zijn, maar te draaien rond twee personen.”

4 januari