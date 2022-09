Dilbeek niet gediend met beslissing van Ternat om snelheidsverlaging in te voeren op de Bodegemstraat: “We hopen dat het enkel een tijdelijke maatregel is”

Wanneer je van Bodegem naar Ternat rijdt, zal je het ongetwijfeld al gemerkt hebben. De zone 50 gaat er over in een zone 70 om enkele honderden meters verder opnieuw in 50 over te gaan. “Een éénzijdige beslissing van de gemeente Ternat die hierover op geen enkele manier in overleg is gegaan met ons”, stelt Quaghebeur. “Beide wegen lopen nochtans in elkaar over. We hebben nochtans heel goed samengewerkt bij het project van de heraanleg van de Bodegemstraat en de Ternatstraat. De werken stopten niet abrupt aan de gemeentegrens en het gevaarlijke kruispunt op Ternats grondgebied werd ook opgenomen in de werken. Bovendien beslisten we de bestaande snelheidsregimes aan te houden. In een zone 50 liggen de fietspaden naast de weg, in zone 70 worden ze gescheiden door een haagje. Het is dus vreemd om een weg eerst als zone 70 in te richten om er dan enkele maanden later 50 van te maken. Dit is bovendien in strijd met de Vlaamse richtlijnen inzake fietspaden. Ik vermoed dat men niet van plan is de weg terug op te breken?”