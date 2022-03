Dilbeek neemt deel aan ‘Maand van de markt’ en zorgt voor stevige prijzenpot

Dilbeek WZC Quietas zamelt 800 euro in voor Oekraïne

Donderdag 17 maart stond in Woonzorgcentrum Quietas in Dilbeek helemaal in teken van Oekraïne. Onder het motto ‘Radio Quietas steunt Oekraïne’ volgden ze het initiatief van de grote radiozenders.

19 maart