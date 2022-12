Dilbeek moet besparen om gemeente financieel gezond te houden: “Personeel moet niet vrezen voor hun job en inwoners niet voor hun belastingen”

Inwoners kunnen alvast opgelucht ademhalen, want een belastingverhoging zit er niet in. Het gemeentebestuur vindt dat gezinnen en bedrijven al voldoende financieel onder druk staan. Wat wél verhoogd zal worden is de belasting op tweede verblijven en overtredingen over het parkeren in de blauwe zone. Ook het Dilbeekse personeel mag opgelucht ademhalen, want niemand hoeft te vrezen voor z’n job. Sterker nog: het gemeentebestuur zal blijvend investeren in het zoeken naar geschikt personeel om cruciale openstaande vacatures in te vullen. Nog zo’n mensen die tevreden mogen zijn: de verenigingen. Het bestuur verzekert dat de subsidiebudgetten ongewijzigd blijven. Een aantal subsidies die niet onmiddellijk tot de kerntaken van de gemeente behoren, worden wel herbekeken.

Winterplan

Om de energiefactuur van de gemeente zo laag mogelijk te houden, kondigde het bestuur in oktober al een Winterplan aan tot 2023. Speerpunten zijn onder meer het sluiten van een aantal gebouwen deze winter zoals Kasteel De Viron, het verlagen van de temperatuur in alle gemeentelijke gebouwen en het ’s nachts doven van de straatverlichting. “Verder wordt er nu voor gekozen om versneld ongeveer 2 miljoen euro te investeren in energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen”, laat schepen van Financiën Marc Willen (Open VLD) weten. “Zo kunnen we ook op lange termijn verantwoord omgaan met energie. Een andere investering de komende jaren wordt het uitrollen van een netwerk van trajectcontroles op strategische locaties.”

Quote In de periode 2023-2025 zal nog steeds zo’n 60 miljoen euro geïnves­teerd worden in de toekomst van Dilbeek Marc Willen, Schepen van Financiën

Toekomstgericht investeren in de Dilbeekse kernen, straten en gebouwen blijft bovendien ook voorop staan. “Als we investeren, moet het goed zijn”, vervolgt Willen. “Een aantal projecten werden wel verschoven in de tijd om alles betaalbaar te houden. In de periode 2023-2025 zal nog steeds zo’n 60 miljoen euro geïnvesteerd worden in de toekomst van Dilbeek. Denk hierbij aan de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in Itterbeek, het vernieuwen van de atletiekpiste, de herinrichting van centrum Groot-Bijgaarden en centrum Sint-Ulriks-Kapelle, het uitbreiden van de basisschool Klimop alsook het vernieuwen van onder meer de Baron de Vironlaan, Brusselstraat, Stationsstraat en Palokewijk.”

De dagelijkse werking van de gemeentediensten zal door gerichte maatregelen de uitgaven bovendien jaarlijks met ruim een miljoen euro kunnen verlagen. Door een goede planning en creatieve oplossingen zal de impact hiervan beperkt blijven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.