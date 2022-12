Dilbeek maakt werk van beleid met burgers via Forum

Op 15 januari wordt in de Feestzaal van Westrand om 14 uur voor het eerst verzamelt voor de start van een nieuwe manier van beleidsparticipatie. “We geloven heel erg in een samenwerking met álle Dilbekenaren”, klinkt het. “Daarom werkten we de afgelopen maanden hard aan een manier om dat zo breed mogelijk te doen. Daarvoor bepaalden we een aantal bouwstenen die we nu verder willen uitwerken. Tijdens het eerste Forum worden vier thema’s behandeld. We leggen het erkennings- en subsidiemodel voor verenigingen onder de loep en denken na over een inrichting van de publieke ruimte waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Maar even goed willen we dieper ingaan op dit participatiemodel zelf. We geven wat meer uitleg en bekijken samen hoe we van een idee naar een project kunnen gaan dat breed gedragen wordt.”