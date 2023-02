Dilbeek is aanhoudende waterproblemen beu: “Ons geduld is op. Het is tijd voor oplossingen”

Sint-Pieters-Leeuw Veilig­heids­cel opnieuw bij elkaar na busongeval: “Kinderen halen vooral leuke herinnerin­gen op”

Er is nog tot en met vrijdag een permanentie voorzien voor psychosociale ondersteuning voor de leerlingen en leerkrachten van basisschool Den Top die betrokken waren bij het busongeval in Duitsland vorige week. De gemeentelijke veiligheidscel van Sint-Pieters-Leeuw kwam maandag bij een om de opvolging van het ongeval te bespreken. “Wij zijn verheugd dat de terugkeer van de kinderen vlot en veilig verlopen is”, laat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw weten in een persbericht. “Wij kregen van meerdere ouders te horen dat zij tevreden waren over de communicatie. Vrijdag hebben de gesprekken met de kinderen plaatsgevonden. Zij waren voornamelijk positief en het waren vooral de leuke herinneringen die boven kwamen. Daar trekken de leerkrachten zich aan op. Ook de chauffeurs stellen het goed. De samenwerking met de busmaatschappij is eveneens goed verlopen en zij hebben in deze noodsituatie efficiënt gehandeld. De zaakvoerder en de tweede chauffeur waren ook aanwezig op de gemeentelijke veiligheidscel.”

