Dilbeek herdenkt wapenstilstand in alle deelgemeenten

Om 9.15 uur is er een bloemenhulde aan het monument in de Verheydenstraat in Dilbeek waarna de deelnemers zich naar het ereperk begeven voor een tweede hulde. Na de eucharistieviering om 11 uur in de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Bodegem is er een bloemenhulde aan het monument, gevolgd door een receptie in de parochiezaal. In Sint-Ulriks-Kapelle gaat een bloemenhulde door aan het monument na de gebedsviering van 9.15 uur.

Om 11 uur is er een bloemenhulde in Residentie Koning Albert in Itterbeek. Om 12.30 uur volgt de bloemenhulde aan het monument voor de Sint-Pieterskerk in de Kerkstraat. Om 11.30 uur is er een bloemenhulde aan het monument op het gemeenteplein in Groot-Bijgaarden. De tweede hulde vindt plaats op de begraafplaats in de Bosstraat. Om 11 uur is er een bloemenhulde aan het monument op het Marktplein van Schepdaal, gevolgd door een tweede hulde op de begraafplaats in de Kerkhofstraat.