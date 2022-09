Dilbeek heeft boodschap begrepen: gemeente kleurt Vuelta-rood voor Remco Evenpoel

De oproep heeft intussen al heel wat teweeg gebracht in Dilbeek. Op heel wat plaatsen in Groot-Dilbeek hingen inwoners al vlaggen uit de ramen. Rode vlaggen weliswaar, met of zonder opschriften. Kunstenaar Massi heeft op verschillende straten ook al het R.EV-teken in het rood geschilderd. Verder zijn er intussen REV-eclairs te verkrijgen bij bakkerij Bossuyt, gaat het gemeentepersoneel in het rood naar hun werk, kleurt de boekenkast in de bibliotheek rood, licht Cultuurcentrum Westrand ‘s avonds rood op en wordt iedereen aangemoedigd om met iéts in het rood op straat te komen.