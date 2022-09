Dienstencentrum Breugheldal op zoek naar vrijwillige uitbaters voor cafetaria

Vlezenbeek Oude Geuze van Lindemans valt opnieuw internatio­naal in de prijzen

In München werden woensdag de winnaars van de European Beer Star Competition bekendgemaakt. In de categorie ‘Belgian-Style Oude Lambic & Oude Geuze’ ging de gouden medaille naar de Oude Gueuze Cuvée René van brouwerij Lindemans. De European Beer Star is uitgegroeid tot een van ’s werelds belangrijkste bierwedstrijden. De 140 leden tellende internationale vakjury bestaat uit brouwers, bierjournalisten, sommeliers en andere experten. Zij beoordeelden de kwaliteit van de ingezonden bieren op basis van de uiterlijk kenmerken, het aroma, de smaak, alsook categoriespecifieke kenmerken. Op de World Beer Awards won dezelfde geuze van Lindemans ook al goud in zijn categorie. “Twee topawards op amper twee maanden voor onze Oude Gueuze Cuvée René is de bevestiging van de uitstekende kwaliteit van een van onze vlaggenschipbieren”, aldus CEO Dirk Lindemans. “Al sinds 1822 brouwt onze familie lambiek. Met dit basisbier maken we onder andere onze Oude Gueuze Cuvée René, een blend die kenners wereldwijd weten te appreciëren voor zijn complexiteit en foodpairing-kwaliteiten.”

16 september