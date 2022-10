Deze zondag nieuwe editie van Dilbeek op Wandel

Dilbeek INTERVIEW. Stoppen met roken, vermageren of je afhelpen van angstgevoe­lens: met hypnose raak je er misschien wel vanaf: “Hypnose is iets dat we onbewust dagdage­lijks meemaken”

Hypnose: je gelooft er in, vertrouwt en rekent er op of misschien net helemaal niet. Voor zij die het wél een kans willen geven, kunnen veel dagdagelijkse ‘problemen’ de wereld uit geholpen worden. André De Smet (71) is zo’n hypnosetherapeut. De man uit Dilbeek helpt al jaren mensen van verschillende verslavingen of angstgevoelens af. Voor velen de grote verlossing, maar - en er is een maar - enkel als je er jezelf volledig voor openstelt. “Onlangs raakte een klant van mij nog 20 kg kwijt dankzij de hypnose”, vertelt André De Smet.

