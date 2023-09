Deze bedrijven in het Pajottenland gingen deze week failliet

HUIZEN­JACHT. Galmaarden, dorp midden in het groen: “Met 350.000 euro vind je hier al een mooi stekje”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week kijken we eens rond in Galmaarden. “De Bosberg is niet alleen wereldberoemd door de passage van de Ronde van Vlaanderen, ze is ook een van de meest gegeerde plekjes om te wonen.”