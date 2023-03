De wielerkoorts stijgt: in het spoor van Remco Evenepoel door zijn trainingsstreek

Man opgepakt die onder invloed van cannabis én zonder rijbewijs reed

Een bestuurder is door de politie gearresteerd nadat hij achter het stuur betrapt werd nadat hij net cannabis had gerookt. De geur was nog aanwezig in de wagen en de man had een gebruikershoeveelheid bij zich. Hij reed niet alleen onder invloed, maar ook nog eens zonder rijbewijs. Nog een bestuurder werd opgepakt omdat hij veel cash en cocaïne bij zich had.