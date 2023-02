De Werkvennootschap start met aanleg fietssnelweg in Dilbeek: “Fietsen kan binnenkort zo’n 6 km langs de spoorlijn”

“Dit project kadert binnen het groter geheel van Werken aan de Ring waarbij we inzetten op de aanleg van 115 km nieuwe fietssnelwegen en het wegwerken van missing links”, laat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) weten. “De fietssnelweg F2 moet in de toekomst Gent met Brussel verbinden. We starten nu met de aanleg van een belangrijk stuk: zo’n 6 km langs de spoorlijn in Dilbeek. Door de spoorlijn te volgen, geniet de fietser van een vlakke route met weinig gevaarlijk kruisend verkeer. Net als alle andere fietsinvesteringen binnen Werken aan de Ring willen we er ook met dit project voor zorgen dat alle inwoners van de Vlaamse Rand, en in de toekomst alle andere steden en gemeenten die langs de F2 liggen, vlot en veilig met de fiets naar de hoofdstad kunnen pendelen.”

Quote Deze fietssnel­weg door Vlaanderen is een mooie aanvulling op de 30km fietspaden die we langs gemeentewe­gen hebben aangelegd de voorbije jaren Stijn Quaghebeur, Dilbeeks schepen van Openbare Ruimte

Verbinding tussen stations

De werken aan de F2 in Dilbeek starten ter hoogte van het station Sint-Martens-Bodegem en eindigen aan de gewestgrens, net voorbij het station van Groot-Bijgaarden. Concreet zal er over de Zierbeek een fietsbrug worden aangelegd en krijgen de Oosthoekstraat, Tenbroekstraat en R. De Cuyperstraat het statuut van fietsstraat. Verder zal de fietssnelweg veilig onder de Ring rond Brussel doorlopen. Met dit gloednieuw stuk fietssnelweg wil men de wisselwerking met het openbaar vervoer optimaliseren, want ook de stations van Sint-Martens-Bodegem en Groot-Bijgaarden worden hiermee met elkaar verbonden. Terwijl krijgt het station van Groot-Bijgaarden een opwaardering dankzij een grote heraanleg met gloednieuwe autodeelplaatsen, een fietsherstelpunt, laadinfrastructuur voor zowel auto’s als fietsers en een Hoppinpunt.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de fietssnelweg naast de spoorlijn. © De Werkvennootschap

“Als gemeente zijn we blij met deze investering”, aldus Dilbeeks schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur (N-VA). “We willen onze inwoners een veilig en vlot alternatief bieden voor de wagen. De spoorlijn door onze gemeente leent zich perfect tot een fietssnelwegtraject. Ik ben blij dat de werken nu van start gaan. Deze fietssnelweg door Vlaanderen is een mooie aanvulling op de 30 km fietspaden die we de voorbije jaren langs gemeentewegen hebben aangelegd.”

Impact van werken

In de omgeving van de toekomstige fietssnelweg leven onder meer de hazelworm en de beschermde levendbarende hagedis. In overleg met het Agentschap Natuur en Bos werden de populaties al in kaart gebracht en verplaatst naar een veilig leefgebied vlakbij. “Tijdens de werken worden de dieren gemonitord”, klinkt het bij De Werkvennootschap. “De werf wordt ook doelgericht voor deze reptielen afgeschermd zodat ze hun winterslaap niet op de werf houden. Maar ook het ontwerp van de fietssnelweg houdt rekening met de veiligheid van dieren. De fietssnelweg krijgt aan beide zeiden een hoge randen zodat reptielen, maar ook amfibieën en andere kleine dieren niet over de fietssnelweg lopen en aangereden worden. Veilig oversteken kan er dankzij kokers onder het fietspad.”

De werken aan de fietssnelweg zijn maandag gestart. Tot maart is er volgens De Werkvennootschap geen noemenswaardige impact door de werken. Nadien zal er tijdens bepaalde fases hinder zijn voor het verkeer en omwonenden. De aanleg door Vlaanderen eindigt momenteel aan de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, daar sluit de fietssnelweg aan op de lokale fietsinfrastructuur. In de toekomst is het de bedoeling de fietssnelweg door te trekken tot de Nestor Martinstraat in Sint-Agatha-Berchem, waar hij zal aansluiten op de fietssnelweg F212 richting het station van Zellik. De investering in Dilbeek maakt deel uit van het programma ‘Werken aan de Ring’, bedraagt 9,3 miljoen euro en wordt uitgevoerd in samenwerking met Farys, Infrabel en Brussel Mobiliteit en de provincie Vlaams-Brabant.

