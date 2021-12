De twee zussen van 10 en 14 jaar uit Dilbeek die vermist werden, zijn levend en wel teruggevonden

Rotselaar/Aarschot Mieke zamelde 15.000 euro in om hengst Wodan van ‘het spuitje’ te redden: “Ik zou nooit meer op hem kunnen rijden, maar intussen gaven de dokters me fantas­tisch nieuws”

Een operatie van 15.000 euro voor het paard dat haar een schedelbreuk bezorgd had, of euthanasie? Dat was de knoop die amazone Mieke Spaey (32) uit Rotselaar dit jaar moest doorhakken. De zogenaamd onhandelbare hengst Wodan (18) had immers zelf na een ongelukkige val zijn been gebroken. “Voor mij was de keuze meteen gemaakt. En de mensen die toen kritiek hadden, geven me nu gelijk wanneer ze Wodan zien.”

18 december