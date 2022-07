De Lijn werkt aan nieuwe veiligheidsmaatregelen na agressie tegen chauffeur in Dilbeek

Dilbeek Vijverfes­ti­val lokt 10.000 bezoekers: “Knaldrang was duidelijk de drijfveer”

Naar schatting 10.000 bezoekers trokken vrijdag en zaterdag naar het Vijverfestival. “Knaldrang. Dat was duidelijk de drijfveer an de ‘Vijverfestifans’ die afgelopen vrijdag en zaterdag afzakten naar hartje Dilbeek”, klinkt het bij Famke Banck, communicatieverantwoordelijke van het Vijverfestival. De organisatie had namen geprogrammeerd op drie podia en installeerde een wereldmarkt met foodtrucks die lekkers serveerden uit alle hoeken van de wereld. Onder andere Admiral Freebee, First Floor en Guy Swinnen stonden op de affiche. Het Vijverfestival blijft ook na een coronapauze van twee jaar een festival voor jong en oud. En dus palmden zaterdagnamiddag de gezinnen vooral het terrein in, terwijl later op de avond het wat oudere publiek kwam genieten van de muziek. Onder andere de baby- en peuterbar en de Arena die voor het eerst werden ingericht werden goed onthaald. De organisatie kijkt intussen vooruit en is op zoek naar nieuwe medewerkers op een volgende editie op 7 en 8 juli 2023 te laten slagen. Wie wil helpen kan een mailtje sturen naar info@vijverfestival.be.

