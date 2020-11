De acht favoriete plekjes van voormalig Belgisch kampioen wielrennen Jürgen Roelandts (35): “Prachtige herinneringen wanneer we op de bevroren vijver liepen met de klas”

Gooik Pajotterke is nieuw brood dat geteeld én verwerkt wordt in eigen streek

10 november Afgelopen maand werd er in het Pajottenland een nieuw brood voorgesteld: Pajotterke. Het brood wordt gemaakt op basis van rogge en tarwe, samengesteld in de eigen streek. Landbouwer Filip Mignon ging hiervoor een samenwerking aan met het project ‘Lokaal Brood’ van HOGENT, die ook op drie andere plaatsen in Vlaanderen loopt. “De kweek van gezonde tarwe begint bij een gezonde bodem”, vertelt Filip ons. Het lichtbruine brood is vanaf nu te vinden bij tien bakkers in het Pajottenland.