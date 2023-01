Davidsfonds Wolsem-Dilbeek houdt Toast Literair

Je ontvangt niet alleen een rijkelijk gevuld ontbijtbuffet begeleid met bubbels maar je kan er ook genieten van mooie gedichten. Je maakt er kennis met verschillende creatieve aspecten van taal en kan er deelnemen aan een quiz over Nederland waarbij je een mooie prijs kan winnen. Als kers op de taart leest Willem M. Roggeman gedichten voor uit eigen werk. Om organisatorische redenen vragen ze om in te schrijven voor maandag 16 januari bij Guido Andries via 0495/49.79.86 of davidsfondswolsem@gmail.com. Prijs per persoon is 15 euro, kinderen onder 12 jaar betalen 10 euro. Alles is in deze prijs inbegrepen.