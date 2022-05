Davidsfonds sluit werkjaar af met concert in Kasteel La Motte

De afspraak is op zaterdag 11 juni om 20 uur langs de Lumbeekstraat 20. Het Davidsfonds biedt alle aanwezigen ter plaatse een drankje aan. De prijs voor leden en studenten in voorverkoop bedraagt 10 euro en niet leden betalen 15 euro in voorverkoop. Koop je een ticket aan de kassa, dan betaal je 2 euro extra op deze prijzen. Tickets worden verkocht zolang er plaats is in de zaal. Inschrijven is aangeraden via davidsfondswolsem@gmail.com.